Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 123, Hakkari'de 108, Uludağ'da 95, Palandöken'de 92, Kartepe'de 91, Ovacık'ta 90, Ilgaz ve Erciyes'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 74, Ergan'da 70, Yedi Kuyular'da 65, Haserek'te 60, Sarıkamış'ta 55, Nemrut'ta 54, Yıldıztepe'de 35, Ladik'te 34, Keltepe'de 31, Denizli ve Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 23, Çambaşı'nda 17, Zigana ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: