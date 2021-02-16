Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

16.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:49
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 123, Hakkari'de 108, Uludağ'da 95, Palandöken'de 92, Kartepe'de 91, Ovacık'ta 90, Ilgaz ve Erciyes'te 80, Davraz'da 77, Murat Dağı'nda 74, Ergan'da 70, Yedi Kuyular'da 65, Haserek'te 60, Sarıkamış'ta 55, Nemrut'ta 54, Yıldıztepe'de 35, Ladik'te 34, Keltepe'de 31, Denizli ve Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 23, Çambaşı'nda 17, Zigana ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da ise 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-8-5
IlgazKY-15-7
Kartalkaya KY-15-13
KartepeKY-11-7
Nemrut Dağı KY-2 0
PalandökenKKY-4 0
SarıkamışKKY-2 0
UludağKY-13-12
YıldıztepeKY-13-9
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışı )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Silah Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 123 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 13:52:30. #1.16#
title