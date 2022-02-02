Kayak merkezine gidemeyen çocukların uğrak yeri 'Yumurtatepe'

SİVAS'ta, kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, Yumurtatepe mevkisini mini kayak merkezine çevirdi. Poşet, naylon ve demir levhalar ile kayan çocuklardan Emine Elif Apaydın (9), "Buranın adını 'Yumurtatepe Kayak Merkezi' olarak koyduk. Çok eğleniyoruz" dedi.

Emek Mahallesi'ndeki Yumurtatepe mevkisi, kar yağışı ve sömestir dolayısıyla çocukların mini kayak merkezine dönüştü. Kent merkezine 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yumurtatepe'ye çıkıyor, yanlarında getirdikleri poşet, naylon ve demir levhalar ile kayak yapıyor.

Emine Elif Apaydın ise "Buranın adını 'Yumurtatepe Kayak Merkezi' olarak koyduk. Çok eğleniyoruz. Tatile girdik. Kaydıktan sonra yeniden bu tepeye çıkmak çok zor oluyor ama eğleniyoruz" diye konuştu.