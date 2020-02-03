03.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:29

Kayak merkezinde kar sevinci

ARDAHAN'da Sarıçam ormanlarının içerisinde kapalı sistem telesiyej hattı ile birlikte 5 pistle bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte sezona Şubat'ta 'merhaba' dedi. Kayak severler, merkeze akın edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sarıçam ormanları arasında kristal kar özelliği ile bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Yalnızçam Kayak Merkezinde önceki gün yağan kar sevindirdi. Her yıl Aralık ayında sezona merhaba diyen kayak merkezi, bu yıl karın geç yağması sebebiyle sezona 2 ay gecikmeli başladı. Kapalı sistem telesiyej hattı, konaklama ve sosyal tesislerle beraber, hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hizmet verebilen 15 kilometre uzunluğunda 5 piste sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon açılışıyla birlikte hafta sonu tatilcileriyle dolup taştı. Kapalı sistem telesiyej ile 2 bin 500 metre rakımlı Yalnızçam dağına çıkan kayak severler, doyasıya bir kayak keyfi yaşadı.

Kayak Merkezinde incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bu yıl kayak merkezine karın geç yağması sebebiyle sezonun da geç kapanacağını belirterek söyledi:

'Kayak merkezimiz sarıçam ormanları içerisinde, kristal kar ile bölgenin en önemli ve dikkat çeken kayak merkezlerinden bir tanesidir. İlimizde kar biraz geç yağdı. Geç yağması sebebiyle kayak merkezimizi de geç açtık. Burada 5 tane pistimiz bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi baby lift, bir tanesi de kapalı sistem telesiyejdir. Bizim pist uzunluklarımız gerek yeni öğrenenlerin, gerekse profesyoneller için düzenlenmiştir. Bugün kayak merkezimizde ciddi derecede yoğunluk var. Karın geç yağmasının farklı bir avantajı olacak. Sanıyorum Yalnızçam Kayak Merkezi'miz, bu yıl hemen hemen bütün kayak merkezlerinden daha uzun süre hizmet verecek. Devlet olarak, buraya gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kayak yapmaları için 112, UMKE ve JAK ekipleriyle her türlü tedbiri almış durumdayız.'

Vatandaşlar da, havanın güzel olduğunu, sezonun açılmasıyla birlikye kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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