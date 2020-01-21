Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

21.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:56

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.



Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 80 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 buçuk metreye ulaştı. Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesisteki tüm pistler kullanıma açıldı. Sömestr tatilini değerlendirmek için Yıldız Dağı'nı tercih eden vatandaşlar, pistleri doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. - SİVAS

Kaynak: İHA