Kayak Merkezinde Düğün Halayı

SİVAS'ta düğün gezisi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen çift, yakınlarıyla kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan Osman ve Hesna Çetin çifti düğün gezisi olarak Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldi. Çift ve köydeki yakınları burada davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Soğuk havaya rağmen halaya katılanlar kar üstünde doyasıya eğlendi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne tatile gelen bazı ziyaretçiler de halaya katılarak gelin ve damadın mutluluğunu paylaştı. Kayak merkezindeki bu anlar ilgi çekti.

- Sivas

Kaynak: DHA