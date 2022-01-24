Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kartal Aydos Ormanına gelen çocuklar ve yetişkinler hem piknik yaptı hem de kayarak eğlendi.

Sömestr tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından Kartal Aydos Ormanı'na gelerek karın tadını çıkardı. Aydos Beşyol mevkiine gelen aileler, evden getirdikleri kızak ve poşetlerle kaymaya başladı. Zaman zaman ufak kazalar yaşansa da ormanda, Uludağ'ı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaşlar ise mangalda pişirdikleri sucukları yiyerek keyifli anlar yaşadı.