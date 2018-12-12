Kayak İpek Yolu" ile İlgili Çalışmalar

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Destinasyon Yönetim Organizasyon (DYO) Toplantısı'nda, Tarihi İpek Yolu'ndan esinlenerek geliştirilen Ski Silk Road (Kayak İpek Yolu) ile ilgili yeni kararlara imza atıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kayak İpek Yolu için "Kış Turizmi Eşgüdümlü Alt Kurulu" oluşturulması, Erzurum Palandöken Ejder 3200 ve Erzincan Ergan Dağı için 2019 yatırım yılında master planı hazırlanması, Erzurum, Erzincan ve Kars için ortak skipass (kayak yapmak için piste ödenen para) ile Ski Silk Road veri tabanının oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıda, uluslararası tanıtım ile yerelde organize edilecek etkinlikler ve kullanılacak finansmanın hangi kuruluşlar tarafından sağlanacağı da görüşüldü.

Açıklamada, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'in ifadelerine de yer verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile imzalanan protokol kapsamında, idare olarak destinasyon proje ofisi oluşturduklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Üç lokasyondan oluşan destinasyonlar Erzincan Ergan, Erzurum Palandöken Ejder 3200 ve Kars Sarıkamış. Üç destinasyonun da master planının olması gerekiyor. Sarıkamış için hazırlanan master planı bitme aşamasına geldi. Bingöl Haserek Dağı da şu anda yapılıyor. 'Neden Erzurum'u ve Erzincan'ı da yapmayalım' dedik. 2019 yılında inşallah 6-7 ay gibi bir zaman içerisinde Erzurum ve Erzincan'ın da master planını bitirmeyi hedefliyoruz. Yapılacak master planla, özel sektörün yatırımlarının önünü açmış olacağız. DYO ile biz iyi organize edilmiş bir turizm hedefliyoruz."

DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler de Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde bölgesel kalkınma için iki temel sektörün öne çıktığını, bunlardan birinin turizm, diğerinin hayvancılık olduğunu kaydetti.

Bu iki ana sektörden elde edilen sermayenin artırılması gerektiğine işaret eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ski Silk Road'un temel hedefi ve kuruluş gayesi bu. Bununla bölgeye gelen kişi sayısını ve bölge içi harcamanın artırılmasını sağlamalıyız. Artık dünyada kentler yarışıyor. Destinasyon olarak ne kadar ürün pazarlayabiliyorsanız, o kadar erken o nüfusu çekme kabiliyetine sahipsiniz. Mutlaka Erzurum, Erzincan ve Kars bölgesini bir destinasyon olarak organize etme zorunluluğumuz olmalı. Aslında küresel ölçekteki turizm piyasasının koşulları, bizi buna itiyor. Ortak veri üretmemiz gerekiyor. Bir de tanıtım stratejisinin olması lazım. Ski Silk Road, yalnız bir kış turizm markası değil ancak işin ana lokomotifi şu an itibarıyla kış turizmidir. Kış turizmini harekete geçirerek pilot model uygulamış olacağız."

Ski Silk Road Erzincan, Erzurum ve Kars DYO Danışmanı Francesco Comotti ise DYO'nun çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış turizmindeki rekabet gücünü ve bölgeye gelen yerli yabancı turist sayısının artırılması için her üç kayak merkezini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye getirmek gerekiyor. Tanıtım ve pazarlamada ortak strateji belirlemeyi sağlamak önemli. Bölgeye ülke içinden olduğu kadar Avrupa ve Asya'dan da turist gelmesini sağlamak için önümüzdeki günlerde sekiz fuara katılarak tanıtım materyalleriyle farkındalık oluşturulacak. Ayrıca sosyal medyayı etkin kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, DYO Proje Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Toy, İl Özel İdaresi yetkilileri ve uzmanlar katıldı.