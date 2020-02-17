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Kayak dünyasında Palandöken’in yıldızı yükseliyor

Geçtiğimiz hafta lezzetlerini ve tarihi yerlerini anlatmaya çalıştığım Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nin yıldızı, harika doğası, yenilenen pistlerinin kalitesi ve kayak sevdalıları için ekonomik koşullarının iyiliğiyle hızla yükseliyor.

17.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:02
Kayak dünyasında Palandöken’in yıldızı yükseliyor

Geçtiğimiz hafta lezzetlerini ve tarihi yerlerini anlatmaya çalıştığım 'daki 'nin yıldızı, harika doğası, yenilenen pistlerinin kalitesi ve kayak sevdalıları için ekonomik koşullarının iyiliğiyle hızla yükseliyor.

Kaynak: Dunya.com

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