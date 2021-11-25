Kayahan'ın kızı Beste Açar evleniyor

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Kayahan'ın kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünya evine gireceklerini açıkladı.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Eğitmeni olduğu bilinçaltı temizlik sistemi üzerine çalışmalar yürüten Beste Açar, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022'de hayatını birleştireceklerini açıkladı. Şubat ayında sade bir nikahla dünya evine girecek çift, yazın da düğün yapmayı planlıyor.

Evlilik kararı aldılar

Deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile evlilik kararı aldıklarını anlatan Beste Açar, "Arkadaşlığın, dostluğun bir başka versiyonu ile açığa çıktığı, çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 02 Şubat 2022 tarihinde, tarihi ben enerjiye bakarak belirledim, işimi kullandım burada. Bodrum'da böyle bir karar aldık. Az kaldı. 2 ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz" diye konuştu.

"Düğün yazın olacak"

2 Şubat'ta sade bir nikahla dünya evine gireceklerini, düğünü yaz aylarında yapmayı planladıklarını dile getiren Açar, "Kışın soğuk, hatta bazı yerlerde kar bile yağıyor Şubat ayında. Böyle küçük resmi bir tören. Evet, evet deyip, sonrası yazın" diye konuştu.

"Kelimelerin ötesinde bir kişi"

Müstakbel damat ile ilgili de konuşan Beste Açar, "Kendisini aslında beni takip eden takipçilerim biliyor. Oksal Erev. Kendisi deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var, pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli. Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbi var. 'Altın gibi bir kalbi var' derler ya, öyle birisi" dedi.

Erev: "Çok mutluyum"

Müstakbel damat Oksal Erev ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok keyifli. Ne zamandan beri beklediğim mutlu bir olaydı. Hayırlı olsun diyelim. Kesinlikle çok mutluyum, her şey çok güzel gidiyor ve huzurluyum" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet