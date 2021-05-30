Kayadibi Mahalle Mezarlığında hummalı çalışma
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Kayadibi Mahalle Mezarlığında hummalı çalışma

Kayadibi Mahalle Mezarlığında hummalı çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İl genelinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizlik çalışmalarına hızla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi mezarlığında da çalışmalara başladı.

İl genelinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizlik çalışmalarına hızla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi mezarlığında da çalışmalara başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde mezarlık temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların kabir ziyareti yapamadığını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı çalışmalarına erken başladı. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi mezarlığında da temizlik ve ot biçme çalışmalarına start verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaları yerinde inceledi.

Hedef, çalışmaları bayrama kadar tamamlamak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına erkenden başladıklarını belirten Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği çalışmalarımızı ilimiz genelinde sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'na kadar vatandaşlarımızın mezar ziyareti öncesi bütün hazırlıklarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi. - MANİSA

Kayadibi Mahalle Mezarlığında hummalı çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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