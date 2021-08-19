Kayadere Köyü'nde Muharrem Orucu İftarı Gerçekleşti

Muharrem Ayı kapsamında Kayadere Köyü'nde Muharrem Orucu İftarı düzenlendi.

Muharrem Ayı kapsamında Kayadere Köyü'nde Muharrem Orucu İftarı düzenlendi.

İftar programına Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Turan Ünüvar başta olmak üzere protokol üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kayadere Köyü sakinleri katıldı. Duaların okunduğu ve konuşmaların gerçekleştiği iftar programında katılımcılar, bir arada oruçlarını açma fırsatı buldu.

19. 08. 2021 14: 50

Kaynak: Habermetre