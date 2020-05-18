Kayadan oyma soğuk hava depolarında 90 bin ton limon stoklandı
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Kayadan oyma soğuk hava depolarında 90 bin ton limon stoklandı

AKDENİZ bölgesinde yetişen limonlar, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Kayadan oyma soğuk hava depolarında 90 bin ton limon stoklandı
18.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:42

AKDENİZ bölgesinde yetişen limonlar, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu yıl soğuk hava depolarında 90 bin ton limonun stoklandığı belirtildi.

Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'daki kayadan oyma doğal yapılar, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Bölgede çok sayıda bulunan doğal soğuk hava depolarında limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar da buradaki doğal soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki soğuk hava depolarına kış aylarında getirilip depolanan limonlar, Mersin bölgesinden gelen işçiler tarafından ayıklanıyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen sektörler arasında limon üreticileri de yer aldı.

'90 BİN TON LİMON STOKLANDI'

Koronavirüs salgınının sektörlerini olumsuz yönde etkilediğini belirten limon üreticisi ve depo sahibi Hilmi Yazıcı, "Ortahisar Depolama Temin ve Tevzi Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren depocularımız başta olmak üzere Nevşehir'deki soğuk hava depolarına bu yıl 90 bin ton limon stoku girdi. 60 bin ton da Mersin ve Mersin'in çeşitli bölgelerindeki yaylalarında bulunan depolarda stokumuz var. Bunun 40-50 bin tonunun ihracata yönlendirilmesi gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle belli önlemler alındı. Bizler de bunlara saygı duyuyoruz. Bunlar içerisinde geç kesim olarak da bilinen Ocak ve Şubat döneminde kesilen limonlar da var. Bunlar biraz sıkıntılı; çünkü bu limonların doğal şartlara yönelik gücü uzun ömürlü değil. Kısa sürede tüketim olmadığı için çürüme yapabilecek özellikte bulunuyor. İç pazarda koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayat durdu, turizm yok, kafe, lokanta ve eğlence yerleri gibi limonun tüketiminin yoğun olarak yapılacağı mekanlar kapatıldığı için sadece tüketim evlerde yapılabiliyor. Bu da limon tüketimini etkiliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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