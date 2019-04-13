Kayadan Çıkan Suda Şifa Arıyorlar

RİZE'nin İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde kayadan çıkan ve yapılan tahlillerde kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olduğu belirlenen suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Vücut direncini artıran, böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen sudan içmek isteyenler köye akın ediyor.

İkizdere ilçesi Şimşirli köyünde İkizdere deresi üzerindeki ahşap asma köprüden geçilerek patika yoldan ulaşılan kayadan su sızıyor. 200 yıllık bir tarihi geçmişi olan ve yapılan tahlillerde kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olduğu belirlenen suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Vücut direncini artırdığı, böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen sudan içmek isteyenler köye akın ediyor. Bidonlarla gelenler, suyu doldurup götürdükleri evlerinde içiyor.

'SUDAN SAYISIZ İNSAN ŞİFA BULMUŞTUR'

Köyde restoran işletmeciliği yapan Yüksel Yılmaz, Şimşirli maden suyunun tarihinin 200 yıl öncesine dayandığını söyledi. Yılmaz, "Bu suyu bölgemizde herkes bilir ve buraya gelerek şifa arar. Bu sudan sayısız insan şifa bulmuştur. Özellikle böbrek hastaları, taş, kum olanlar bu sudan içerek şifa bulurlar. Yaz ayları, hafta sonları burada bu sudan bir bardak içmek için insanlar sıraya girerler. Yapılan araştırmalarla sağlık yönü belgelenmiştir. Mide rahatsızlıklarında etkili olduğu raporlarda yazıyor. İshal ve kabızlığa iyi geliyor. Ayak ve ellerde bulunan egzamalara karşı yıkama ile çok etkili olduğunu ben de gördüm. Böbreğinde taş olduğunu bilmeyen bir kişi gelip bu sudan içti ve taşı düşürdü. Böyle bir ilginç olaya da tanık olduk" dedi.

İstanbul'da yaşayan Bayram Ali Kolçak da suyun şifalı olduğunu bildiğini ve her fırsatta sudan içtiğini belirterek, "Dedelerimiz bu suyun çok şifalı olduğunu söylerdi. Eskiden itibaren bu sudan içeriz. Mideyi sindirmede çok faydalı olduğunu biliyoruz. Biz de çok faydasını gördük" diye konuştu.

Abdullah Yusuf Kaygusuz ise insanların suyu çok övdüğünü belirterek "Suyun şifalı olduğu söylendi. Biz de o yüzden geldik ve tadına baktık. Eskiden beri bilinen ve şifa dağıtan bir suymuş. İnşallah biz de şifa buluruz. Tadı güzel, maden suyu gibi bir tadı var" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. VEREP: SAĞLIĞA FAYDALIDIR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Verep, Rize'nin termal su kaynakları ve yeraltı suları bakımından zengin bir bölge olduğunu söyledi. Prof. Dr. Verep, şöyle konuştu:

"Sıcak sularda insanlar içine girerek banyo yaparak sağlıkları için faydalanmaya çalışıyorlar. Soğuk su olarak içilebilen ılıca su kaynakları, sağlık aranan sulardır. Bu su kaynakları kullanılıp ekonomiye kazandırılmalıdır. Bu sularımız insanların sağlıklarına destekleyici bir etkendir. Bölgemizde yer altı içme suları kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zayıftır. Maden ve ılıca suları ise zengin minarele sahiptir. İnsanların tüketmesi, sağlık açısından tavsiye edilen önemli bir içecektir. Sağlığa oldukça faydalıdır."

PROF. DR. BEKTAŞ: SU, KIRIK NERDEYSE ORADAN YÜZEYE ÇIKAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, ılıca ve termal suların sıcak magma tabakasında ısınarak yüzeye bulduğu kırıklardan sızarak çıktığını belirterek, "Bu sular zeminde kırık nerdeyse oradan yüzeye çıkar. Bu bazen bir kaya olabilir, bazen bir başka zon çıkabilir. Su zayıf bulduğu zondan yüzeye çıkıyor. Yağan yağmur da bu yüzeydeki kırıklarla aşağıya iner. Alta bir magma odası var. O sıcak odaya kadar inen sular, orada ısınır. Isınan su yukarıya doğru basınçla kırık zonlardan çıkar. İster tırtıl kaya ister magmatik kaya olsun su, kırık bulduğu yerden yüzeye çıkar. Yukarı doğru çıkan su kırıklardan geçerken çevresindeki elementleri bünyesine alıyor. Şifalı su dediğimiz sular böyle oluşur. Bu suların kimyasal analizlerinin yapılıp insan sağlığına faydalı olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

- Rize

Kaynak: DHA