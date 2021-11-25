KAYACIK VE ŞAHİN MİLLİ TAKIM'DA

Hendek Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Nurkan Kayacık ve sporcumuz İremnur Şahin, 26-28 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak olan Karate Şampiyonunda Milli Takım adına görev yapıp ülkemizi temsil edecekler.

MİLLİ KAFİLE

Balkan Ümit - Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonası 26-28 Kasım 2021 tarihlerinde Hırvatistan'ın Rijeka kentinde yapılacak. Şampiyonaya Hendek Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Nurkan Kayacık ve Karate Takımı Sporcularından İremnur Şahin'de Milli Takım adına katılarak Ülkemizi temsil edecekler. Yola çıkan Kayacık ve Şahin, İstanbul'da Milli Takım Kafilesine katılacak ve ardından Hırvatistan'a gidecek.

BAŞARI MESAJI

Hendek Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Kayacık ve sporcumuz İremnur Şahin'in Hırvatistan'da Ülkemizi temsil edecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Milli Takımımıza ve tüm sporcularımıza üstün başarılar diliyoruz. Kendilerine sonuna kadar güveniyoruz. Başarıyla döneceklerine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

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