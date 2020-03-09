Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı
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Kayacık, Konya, Huzur, Güncel

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 adet parselin sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

09.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:03
Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 adet parselin sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.


Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş parseller için kura heyecanı yaşandı. Ankara yolu üzerinde Kayacık bölgesinde 127 bin metrekarelik alanda kurulu olan Huzur Bahçelerindeki boş olan 304 parsel için toplam 7 bin 115 başvuru gerçekleşti. Şehir hayatının stresinden uzaklaşarak, toprakla ve yeşille uğraşmanın, kendi elleriyle sebze-meyve üretmenin keyfini yaşamak için başvuru yapan Konyalılar arasından, hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi. Sözleşmesi 3 yıl olarak belirlenen bahçelerden gaziler ve şehitlerin birinci derece yakınları için ayrılan parseller kura çekilmeksizin sahiplendirildi. Kura çekimi Konya Büyükşehir Belediyesinin youtube kanalından da canlı yayınladı. Kurada hak kazanan vatandaşların en geç 25 Mart tarihine kadar Kayacık Huzur Bahçelerine müracaat etmeleri gerekirken; hak sahiplerinin isimlerine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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