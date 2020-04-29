Kayabağ Ve Güzelköy Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun!
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Kayabağ Ve Güzelköy Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun!

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir süredir Gesi Kayabağ ve Güzelköy Mahallelerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, "Asfalt ve kaldırım çalışmalarımız tamamlandı. Mahalle halkımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Kayabağ Ve Güzelköy Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun!
29.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:58

Merkez mahallelerde devam eden çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eski tarihi mahallelerimizden biri olan Kayabağ Mahallemizdeyiz. Kayabağ Mahallesi Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda, 2 bin ton sıcak asfalt serdik. Bu yol uzun zamandır ihtiyaç halindeydi. Çalışmaların yoğunluğunda açısından Melikgazi Belediyemiz rekor kırıyor. Yaklaşık 600 bin nüfusuyla Melikgazi'mizin her bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kayabağ Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledikten sonra Güzelköy Mahallesi'ne geçerek yapılan asfaltı inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Güzelköy Mahallemizin de alt yapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfaltını da serdik. Yayalarımız için kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Güzel bir çalışma oldu. Rabbim kaza bela vermesin. Mahalle halkımıza hayırlı olmasını dilerim. " diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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