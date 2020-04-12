Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı tamamlandı asfalt çalışmaları devam ediyor
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Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı tamamlandı asfalt çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına ilçenin birçok noktasında yaya yolu, asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

12.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:49
Kayabağ Mahallesi'nde alt yapı tamamlandı asfalt çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına ilçenin birçok noktasında yaya yolu, asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kayabağ Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eski tarihi mahallelerimizden biri olan Kayabağ Mahallemizdeyiz. Burası tarihi güvercinliklerin olduğu yer. Her sene 20-25 güvercinliğimizi restore ederek tarihe kazandıracağız. Kayabağ Mahallemize doğalgaz çalışmamız tamamlandı. Burada asfaltı yenileyerek sıcak asfalt yapıyoruz. Burası Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda, 2 bin ton sıcak asfalt kullanacağımız yolun çalışmasını bu hafta bitirmiş olacağız. İlçe genelinde tedbirlerimizi alarak yol, asfalt, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte etme çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz." dedi.

Ara sokaklarda tarihi dokuya uygun olması için Arnavut kaldırım çalışması yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tarihi Kayabağ Mahallemizin yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ara sokak ve yürüyüş yollarına doğal yapıya uygun zemin çalışması yapıyoruz. KASKİ ve Kayserigaz'ın çalışmasından dolayı mahallenin ara sokakları bozulmuştu. Buraları da doğal yapısına uygun olması için Arnavut kaldırım taşıyla yaparak tarihi dokuya uygun bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu yeni çalışmalar Kayabağ sakinlerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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