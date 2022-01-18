Kayaaltı'nda Tarım Arazileri Taşkınlara Karşı Koruma Altında - Haberler
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Kayaaltı'nda Tarım Arazileri Taşkınlara Karşı Koruma Altında

Kayaaltı'nda Tarım Arazileri Taşkınlara Karşı Koruma Altında
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirerek, bölgedeki tarım arazilerinin olası yağışlı havalarda taşkınlardan korunmasını sağladı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlar sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağında birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırıldı. Oluşabilecek birikmelere karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı Nevzat Başaran, düzenli olarak yapılan bu çalışmadan memnun kaldığını belirtti.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Haber

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