Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı dün Yeşilay il binasında yapıldı. Yapılan genel kurul sonucunda Kaya, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine seçildi. Nurullah Kaya başkanlığındaki Yeşilay Afyonkarahisar Yönetim Kurulu ise İhsan Akar, Tuncay Eroğul, Emine Ağtaş, Dr. Aydın Balcı isimlerinden oluştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yeşilay Cemiyeti, Karahisar, Türkiye, Yeşilay, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title