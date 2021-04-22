Kaya tuzu rağbet görüyor
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Kaya tuzu rağbet görüyor

Kaya tuzu rağbet görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde birçok alanda kullanılan kaya tuzu, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde birçok alanda kullanılan kaya tuzu, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Çarşamba ilçesinde, tuz satışı yapan Yılmaz Keskin, bir tuzun bin derde deva olduğunu aynı zamanda hayvanlara ve insanlara faydasından bahsetti. Çarşamba ilçesinde, tuz satışı yapan 1977 yılında babasının yaptığı mesleğin devamını 1996 yılından itibaren getiren 50 yaşındaki Yılmaz Keskin, bir tuzun bin derde deva olduğunu ve aynı zamanda hayvanlara ve insanlara faydasından bahsetti.

"Bizim tercihimiz 'kaya tuzu'dur"

Tuzların faydasından bahseden Esnaf Yılmaz Keskin, "Tuzlar kaya tuzu ve göl tuzu olarak 2 çeşide ayrılır. Gelen vatandaşa zaten izah ediyoruz. Müşteri hangisini isterse onu veriyoruz. Göl tuzu dediğimiz kepçeler aracılığıyla gölden çıkıyor. Kaya tuzu ise kayalardan ve mağaralardan çıkarılıyor. Bizim tercih ettiğimiz, önerdiğimiz özellikle kaya tuzudur. Billur tuzu gibi tuzdur. Tuzluktan akan bir tuzdur. Göl tuzu dediğimiz ise tuzluktan akmaz. Sadece yemeklerde kullanmaları için ucuz fiyata satıyoruz. İyotlu ve iyotsuz olarak da 2'ye ayrılır. Biz müşteriye iyotsuz tuzu öneriyoruz. Özellikle doktor tavsiyesi olanlar, Guatr hastalığı olanlar bizden iyotsuz tuz istiyorlar" dedi.

"Hayvancılara önerdiğimiz tuzlardan biridir"

Hayvancılık işiyle uğraşanların tercih ettiği ve hayvanlara şifa olarak bilinen mineralli tuzların yararından bahseden esnaf Keskin, "Aynı zamanda hayvanlar içinde tuzumuz var. O tuzlarda 2 çeşide ayrılıyor. Biri kelle halinde kaya tuzudur. Diğeri ise baskılı, artık tuzdan yapılan mineralli tuzlarımız var. Kaya tuzu dediğimiz tuz; yemeklik ve artık tuzlardan elde edilen tuzdur. Süt ve besi hayvanları için yapılan bir taştır. Hayvanların yemliklerine asılır. Ortasındaki delik bunun için vardır. Hayvanlara olan faydası ise, dilinde yara olmaz, tüy dökülmesi olmaz, etine lezzet verir. Hayvan yemini yedikten sonra su ihtiyacını olduğu gibi tuza da ihtiyacı vardır. Bir diğer tuz çeşidimiz kelle halinde olan kaya tuzumuz ise, Çankırı, Yozgat Çiçek Dağı'ndan gelir" şeklinde konuştu.

(Nuri Oğuzhan Şeker/İHA)

Kaya tuzu rağbet görüyor
Kaya tuzu rağbet görüyor
Kaya tuzu rağbet görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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