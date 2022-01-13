KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmeleri sonucu geçici olarak eğitim- öğretime kapatılan Köprüköy İlk ve Ortaokulu'nda tehlike oluşturan yamaçlar, demir ağlarla örülerek önlem alınıyor.

Köprüköy İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine, yamaçtan kaya parçaları düşmeye başladı. Okul, kaya tehlikesi üzerine geçici olarak eğitim-öğretime kapatıldı. Okuldaki 100 dolayında öğrenci, ilçedeki İMKB İlkokulu'nda taşımalı eğitim görmeye başladı. Okulda tehlike oluşturan yamaçlar demir ağlarla örülerek önlem alınmaya başlandı. Çalışma ile yamaçtaki 3 bin 500 metrekarelik alanda endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, demir ağları 5 metrelik çivilerle kayalara sabitliyor. Demir ağların üzeri de betonla kaplanarak, kaya düşmeleri engellenmeye çalışılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla okul yeniden eğitim-öğretime açılacak.

'GÜVENLİ VE KALICI BİR ÖNLEM ALINIYOR'

Köprüköy İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Delibaş, okulun kaya düşmesi tehlikesine karşı kapatıldığını belirterek, 'İhalenin yapılmasının ardından yamaçta çalışmalar başladı. Okulun yapıldığı yer, eski taş ocağı yeri. Bir tehlike oluşturmuyordu ama zaman içerisinde kayaların oynamasıyla küçük taşlar okulun bahçesine düşmeye başladı. Bunun üzerine de okul kapandı. Şimdi o yamaç, demir ağla örtülerek üzeri de betonla kapatılıyor. Güvenli ve kalıcı bir önlem alınıyor. Okul içerisindeki tadilatın da yapılması ile beraber gelecek yıl okulun eğitime açılması planlanıyor' dedi.

Köprüköy sakinlerinden Cumali Balsüzen de, 'Yamaçtan okulun bahçesinde taş düşmesi sonucu alınan kararla okul kapatıldı. Oluşan tehlikenin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Çelik ağlar örüyorlar bundan sonra burada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum' ifadelerini kullandı.