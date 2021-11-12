Kaya tehdidi altındaki ilçede yamaçlar çelik ağlarla örülüyor

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'de geçen yıl kopan kaya parçasının isabet ettiği Metehan İslamoğlu'nun (8) ölümünün ardından yamaçlar, çelik ağlarla örülerek önlem alınıyor. Endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmada 35 metreye kadar ulaşan tel örgülerle ilçe, kaya tehdidinden kurtulacak.

Çamlıhemşin ilçesinde sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmelerine karşı çalışma yürütülüyor. Geçen yıl ocak ayında düşen kaya parçasının isabet etmesiyle Metehan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği ilçede endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda önce riskli kayaları düşürdü. Ekipler, ardından yamaçları çelik ağlarla örerek güvenli hale getirdi. Yer yer 35 metre yüksekliği bulan tel örgülerle ilçe kaya tehdidinden kurtulacak.

İlçede yaşayan Ömer Yüksel de, "Büyük taş parçaları düşüyordu, bu tel örgüler onların düşmesini engelleyecek. Trafik yoğunluğunun olduğu bir bölge olduğu için burada insanlar her zaman taş düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Tel örgüler çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.