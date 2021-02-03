Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı
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Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı

03.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:04
Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı

ERZİNCAN'da dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki otomobilin ön camını kırarak içeri girdi.

ERZİNCAN'da dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan köy muhtarı yaralandı.

Olay, Erzincan-Kemah kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 VP 2293 plakalı otomobil, Erzincan'dan Kemah ilçesine doğru giderken dağdan kopan kaya parçası otomobilin ön camına çarptı. Camı delerek aracın içine düşen kaya, yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa'yı yaraladı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı. 

Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı
Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı
Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı
Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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