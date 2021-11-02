Kaya parçalarının düştüğü Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de dağdan kopan kaya parçalarının ulaşıma kapattığı Ovacık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de dağdan kopan kaya parçalarının ulaşıma kapattığı Ovacık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kentte bir süredir etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Yağışlar sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolu, Pilvenk mevkisinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekiplerin başlattığı çalışmayla kara yolu kayalardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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