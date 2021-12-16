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Kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü

Kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü.

Olay gece saatlerinde yaşandı. Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü. Kaya parçalarının düştüğü sırada şans eseri yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Kaya parçaları akaryakıt istasyonunun önüne düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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