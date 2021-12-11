Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait 3 kaya mezarında kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanı ise koruma altına alındı.İsmi açıklanmayan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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