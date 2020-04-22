Kaya Makine, büyüme yatırımlarını 2021’de tamamlayacak
Makine, ve çelik konstrüksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren Kaya Makine, geçtiğimiz yıl 10 milyon TL bütçe ile başlattığı yeni tesis ve makine yatırımlarını 2021'de tamamlamayı hedefliyor.
22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Makine, ve çelik konstrüksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren Kaya Makine, geçtiğimiz yıl 10 milyon TL bütçe ile başlattığı yeni tesis ve makine yatırımlarını 2021'de tamamlamayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com