Kaya Makine, büyüme yatırımlarını 2021’de tamamlayacak Makine, ve çelik konstrüksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren Kaya Makine, geçtiğimiz yıl 10 milyon TL bütçe ile başlattığı yeni tesis ve makine yatırımlarını 2021'de tamamlamayı hedefliyor.

Makine, ve çelik konstrüksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren Kaya Makine, geçtiğimiz yıl 10 milyon TL bütçe ile başlattığı yeni tesis ve makine yatırımlarını 2021'de tamamlamayı hedefliyor. Kaynak: Dunya.com