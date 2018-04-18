Kaya, Makina Bakım ve Onarım Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek işçilerle bir süre sohbet etti.

Makine parkı ve atölyesinin İl Özel İdaresinin kırsalda iş yapabilme potansiyeli açısından önem arz ettiğine ifade eden Kaya, "Sivas'a uzun yıllar hizmet eden ve ömrünü tamamlayan makine araçları peyderpey sahadan çekiyoruz. Bunların yerine yeni iş makinaları alıyoruz. Tek amacımız, vatandaşlarımıza iyi hizmet götürmek. Bunun içinde sizler canla başla çalışıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Ziyaret sırasında Kaya'ya, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Sami Tokmak, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri İbrahim Turan ve Yol-İş 2 nolu Şube Başkanı Eyüp Baran eşlik etti.