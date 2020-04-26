Kaya kartalı ailesine, yuvada kameralı takip
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Burdur, Güncel, Haber

Kaya kartalı ailesine, yuvada kameralı takip

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı.

26.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:52
Kaya kartalı ailesine, yuvada kameralı takip

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı terk edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri ise belgeselleri aratmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalının geniş bir yayılışa sahip olduğu belirtildi. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalının genellikle yüksek dağları sevdiği belirtilerek, "Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden türün besinlerinin çoğunluğunu memeli türler oluşturuyor. Türün Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün, 2 bin ila 3 bin çift olduğu tahmin ediliyor" denildi.

'HANGİ CANLILARLA BESLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ'Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasının amaçlandığı bu çalışmada, yaklaşık üç haftalık yavru iken tespit edilen, yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği tespit edildi. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele ve yılan gibi canlıların, kartalların temel besinini oluşturduğu gözlendi."'YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin yaban hayatı çeşitliliğini yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli "Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin ve biz bu zenginliğimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına alarak koruma çalışmalarımıza altlık oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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