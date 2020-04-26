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Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan "kaya kartalı"nın doğaya yerleştirilen kameralardan birine yakalandığını belirterek, "Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına...

26.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:46
Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan "kaya kartalı"nın doğaya yerleştirilen kameralardan birine yakalandığını belirterek, "Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına alarak koruma çalışmalarımıza altlık oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ülke olduğunu bildirdi.

Bu zenginliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan kaya kartalı doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kameradan birine yakalandı. Türkiye'nin yaban hayatı çeşitliliğini yakından takip ediyoruz. Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına alarak koruma çalışmalarımıza altlık oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya kartalı, 10 kartal türünden biri

Tarım ve Orman Bakanlığı da yaptığı açıklamada, kaya kartalının görüntülenmesine ilişkin detaylara yer verdi.

Açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, buradaki iki yavru ve ebeveynlerini takibe aldı.

Yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek besin zinciri içinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasının amaçlandığı bu çalışmada, yaklaşık 3 haftalık yavru iken tespit edilen kartalların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği tespit edildi.

Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele ve yılan gibi canlıların, kartalların temel besinini oluşturduğu belirlendi.

Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan kaya kartalı geniş bir yayılışa sahip bulunuyor.

Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalı, yüksek dağları, kayalık ve ormanlık alanları tercih ediyor.

Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva olarak tercih eden türün besinlerinin çoğunluğu memeli türlerden oluşuyor.

Türün ülkede üreyen popülasyon büyüklüğünün, 2 bin ile 3 bin çift olduğu tahmin ediliyor.

Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Kaynak: AA

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