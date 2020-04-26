Kaya kartalı ailesine kameralı takip
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Burdur, Haber

Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Kaya kartalı ailesine kameralı takip BURDUR - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı.

26.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:29
Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Kaya kartalı ailesine kameralı takip

BURDUR - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur'da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirilerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri ise belgeselleri aratmadı.

Yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasının amaçlandığı bu çalışmada, yaklaşık üç haftalık yavru iken tespit edilen yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği tespit edildi. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele ve yılan gibi canlıların, kartalların temel besinini oluşturduğu gözlendi.

Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, geniş bir yayılışa sahip. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalı, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor. Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden türün besinlerinin çoğunluğunu memeli türler oluşturuyor. Türün Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün 2 bin ila 3 bin çift olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin yaban hayatı çeşitliliğini yakından takip ettiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin ve biz bu zenginliğimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Doğaya yerleştirdiğimiz binlerce kamera sayesinde yaban hayvanlarının hareketlerini kayıt altına alarak koruma çalışmalarımıza altlık oluşturuyoruz" diye konuştu.

Kaya kartalı ailesine kameralı takip

Kaynak: İHA

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