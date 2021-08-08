Kaya Ererez: Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim
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Kaya Ererez: Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim

Kaya Ererez: Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Kaya Ererez, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu.

Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Kaya Ererez, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu.

Geçmiş yıllardaki teknik yetersizliklere rağmen çok başarılı filmler çektiklerini söyleyen Ererez, yapımcılığını üstlendiği "Kahır" filminin başrolüne Hülya Avşar'ı kendisinin seçtiğini söyledi:

"Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim sayılır. Bir film yapacaktım. Kadri Yurdatap'la da ortak filmlerimiz vardı. Arkadaş Film diye bir şirket kurduk. Kadri ünlü şarkıcı bir kadını oynatacaktı. İçime de pek sinmiyordu ama Osman Seden çekecekti filmi. Bir akşam bana 'Televizyonda bir kız gördüm, tacı da elinden alınmış. Kaya, çok güzel kız' dedi. Ben de seyrettim ve beğendim. Ofise çağırdık. Geldi, oturduk, konuştuk. Osman Amca'yla deneme filmlerini çektik. 'Osman Amca, bu kız oynayacak' dedim. Herkes onayladı. O Hülya Hanım'ın ikinci filmi."

DİZİLERİM REYTİNG REKORLARI KIRARDI

"Unutabilsem", "Günümüzün Karanlığı", "Sensiz Olmaz", "Ayrı Dünyalar" gibi birçok sevilen dizide imzası bulunan Kaya Ererez, yapımlarının reyting rekorları kırdığını söyledi: "Çok dizi yaptım. Hiçbiri üçüncü, dördüncü olmadı. Dizilerim hep reyting rekorları kırardı."

KAHIR 1983

1983 yılında çekilen 'Kahır' filminde Hülya Avşar başrolü Orhan Gencebay'la paylaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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