Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ardından bölgeye sevk edilen helikopterle alınan Kale, hastaneye kaldırdı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA