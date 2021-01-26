Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı
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Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı

26.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:56
Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı

Artvin'de yamaçtan kopan kayanın düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı.

Artvin'de yamaçtan kopan kayanın düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı.

Borçka ilçesine bağlı Aralık köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya yola düştü. Karayolları ekipleri, kapanan Borçka-Aralık kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, iki iş makinesi yardımıyla kayayı yolun üzerinden kaldırdı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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