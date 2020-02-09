Kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
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Kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kayaların düşmesiyle kapanan Nallıhan- Mudurnu-İstanbul kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

09.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:38
Kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kayaların düşmesiyle kapanan Nallıhan- Mudurnu-İstanbul kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

İlk olarak tek yönlü ulaşıma açılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açıldı.

Ayrıca, Nallıhan ve Güdül ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapalı yerleşim yerinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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