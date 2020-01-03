Kaya düşme riskiyle yaşıyor

03.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11

KARAMAN'da oturan bedensel engelli Mustafa Tekeş, dağlık alandan sürekli kaya parçalarının düştüğünü, önlem için yapılan duvarın yeterli olmadığını, risk altında yaşadıklarını söyledi. AFAD ise gabion tipi duvar sayesinde yaşanan olayda bir zarar meydana gelmediğini bildirdi. Merkeze bağlı Yeşildere Köyü Kayadibi mevkisinde, 2015 yılının mayıs ayında dağlık alandan kaya parçaları düştü. Bu nedenle 14 ev ve depo geçiciği olarak tahliye edildi. İl Özel İdaresi tarafından Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı yapılarak önlem alındı.O dönem bir süre belediye lojmanında kalan Mustafa Tekeş, çalışmaların tamamlanmasıyla evine geri döndü. Ancak 27 Aralık günü meydana gelen heyelan ile evinin yakınına kaya parçaları düştü. 2 bacağı da protez olan Tekeş, önlemin yetersiz olduğunu öne sürerek, "Evimizin karşısında bulunan tepede büyük bir heyelan meydana geld, kaya parçaları düştü. Çok büyük bir gürültüyle dev kaya parçaları yerinden koparak, yuvarlandı. Heyelanı alt mahallede oturan komşularımız bile hissetmiş. Bölgede ilk heyelan 2015 yılında olmuştu. O zamandan bu yana heyelanlar aralıklarla devam etti. Alınan önlem de yetersiz" dedi.

AFAD ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılı Mayıs ayında gerçekleşen kaya düşmesinin ardından gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yeşildere Köyü'nde 6 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında, tehlike altında olduğu düşünülen konutların can ve mal güvenliği açısından geçici olarak boşaltılması sağlanmış, akabinde Yeşildere Köyü Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı işi ihalesi yapılmış, tamamlanan ıslah çalışması neticesinde bölge kontrol altına alınmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında yapılan Gabion Duvar sayesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır. İklim koşullarının uygun olması halinde İl Özel İdaresi'nce bölgede temizleme çalışmaları yapılacaktır. İl müdürlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA