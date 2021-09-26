KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor.

BATMAN'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın binbir derde deva olduğunu ifade eden, arıcılık yapan Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi.

Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az dedi.

'HASTALARA VERİYORUZ'

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını da satıyoruz diye konuştu.

ORGANİK BAL

Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, Bu bal tamamen organiktir. Köyde çalışmalarımızdan sonra gelip buraya kaya balı çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş ama biz bunun eğitimini aldık. Bu bal bütün hastalıklara şifa diyebiliriz. Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor. Bu nedenle eğitim almamış birisinin bu tehlikeli yolculuğu yapmamasını öneriyoruz dedi.

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAYA BALI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 10:21:38. #1.17#