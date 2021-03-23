Kaya bahçesi vatandaşlardan tam not aldı

Yunusemre ilçesi "Göçmen evleri" etrafında bulunan 500 metrekarelik atıl alanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaya bahçesi ile renklendirdi. Yuntdağı bölgesi ve volkanik araziden getirilen doğal taşların yanı sıra, kurak iklime dayanıklı bitkilerin dikildiği kaya bahçesi, bölge sakinlerinden tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi "Göçmen Evleri" etrafında bulunan 500 metre karelik atıl alana, kaya bahçesi ile güzel bir görünüm kazandırdı. Yuntdağı bölgesi ile volkanik araziden getirilen doğal taşlarla oluşturulan kaya bahçesine, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası, agav nandini ve Çin çalısı gibi bitkiler diken Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, bölgeye farklı bir hava kattı. Yürütülen bu çalışma bölge sakinlerinin de beğenisini topladı.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Alanın daha önce bakımsız bir durumda olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Vatandaşlardan Rengin Ar, "Çok güzel bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." derken, Fatma Çelik, "Yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." dedi. Refiye Yıldız isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Çalışmadan çok memnunum. Belediye başkanımıza, mahalle muhtarımıza sonsuz teşekkürler." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı