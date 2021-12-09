Kawasaki Firması 2030 Yılında Japonya'daki Tüm Tesislerinde Sıfır Karbon Hedefliyor

Kawasaki Heavy Industries firmasından 9 Aralık Perşembe günü yapılan açıklamada, Japonya'daki kendilerine ait fabrikalarda ve ofislerde 2030 yılı itibarıyla karbon nötr hedefine ulaşmak amacıyla hidrojen yakıt ile elektrik üreten yeni bir santral inşa etmeyi planladıkları bildirildi.

Kawasaki, hidrojen yakıt teknolojisine en çok güvenen ve bu alanın tüm segmentlerinde büyümeyi hedefleyen bir firma olarak tanınıyor. Firmanın likit hidrojen transferi, hidrojen santralleri ve diğer ilgili tesis yatırımları alanlarında bir çok projeleri bulunuyor.

Kawasaki'nin 2030 yılında Japonya'ya yurtdışından 225 bin ton likit hidrojen taşımayı ve ayrıca kurmayı planladığı kendi tesisinde üreteceği 45 bin ton hidrojen ile de fabrika ve ofislerinin ihtiyacı olan elektriği üretmeyi planladığı bildirildi.

Enerji tasarruf sistemleri ve karbon dioksit ayırma teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüten firmanın, bu yolla kendi tesislerindeki karbon emisyonunu hali hazırda 300 bin tona indirgediği ve 2030 yılında da sıfır karbon atığı hedeflediği belirtildi.

Şu anda metreküp fiyatı 170 yen olan hidrojen yakıtın maliyetini 2030 yılında 30 yen seviyesine düşürmeyi hedefleyen Kawasaki'nin, Avustralya'da bu konuda 358 milyon dolar tutarında bir pilot proje içerisinde yer aldığı ve önümüzdeki yılın başlarında Avustralya'dan Japonya'ya ilk likit hidrojen taşımasını gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet