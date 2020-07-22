Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi Muş'ta kavurucu sıcağa rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu alanda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş'ta kavurucu sıcağa rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu alanda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Muş'ta tandır ekmeği fırınlarında çalışan kadınlar, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek üretimi yapmaya çalışıyor. Akşamdan hamur mayalayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde tandırlarını yakarak ekmek yapmak için hazır hale getiriyor. 500 ile 600 arasında ekmek üreten kadınlar, her gün 5 litre su tüketerek serinlemeye çalışıyor.

Geçimlerini sağlamak için tandırda çalıştığını ifade eden kadınlardan Gülizade Orman, kimsenin bu sıcağı çekemeyeceğini ama ekmek parası için mecburen çalıştıklarını söyledi. Tandırda hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde olduğunu anlatan Orman, "Sıcaktan dolayı baya zorluk çekiyoruz. Sıcak nedeniyle baş ağrısı ve bir takım rahatsızlıklar yaşıyoruz. Tandır başında 2-3 litre su tüketip, karpuz yiyoruz, çay içiyoruz. Dışarıyla içeri arasındaki sıcaklık farkı 3-4 kat fazla oluyor. Ama mecbur çalışıyoruz. Ekmek paramız için bu işi yapıyoruz" dedi.

Günde 2-3 defa el ve ayaklarını sıcağa karşı yıkadıklarını ifade eden kadınlardan Hacer Atik, "Buzlu su içiyoruz. 5 litre su tüketiyorum. Bunun yanında çay, ayran içiyorum ve karpuz yiyorum. Dışarıda da hava çok sıcak ama tandırın kendi iç sıcaklığı çok yüksek. Mecburen ekmek paramız için çalışıyoruz" diye konuştu.

(Uğur Ulu/İHA)

Kaynak: İHA