Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi

Muş'ta kavurucu sıcağa rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu alanda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi
21.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:09

Muş'ta kavurucu sıcağa rağmen tandırda ekmek pişirerek geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlar, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu alanda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Muş'ta tandır ekmeği fırınlarında çalışan kadınlar, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek üretimi yapmaya çalışıyor. Akşamdan hamur mayalayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde tandırlarını yakarak ekmek yapmak için hazır hale getiriyor. 500 ile 600 arasında ekmek üreten kadınlar, her gün 5 litre su tüketerek serinlemeye çalışıyor.

Geçimlerini sağlamak için tandırda çalıştığını ifade eden kadınlardan Gülizade Orman, kimsenin bu sıcağı çekemeyeceğini ama ekmek parası için mecburen çalıştıklarını söyledi. Tandırda hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde olduğunu anlatan Orman, "Sıcaktan dolayı baya zorluk çekiyoruz. Sıcak nedeniyle baş ağrısı ve bir takım rahatsızlıklar yaşıyoruz. Tandır başında 2-3 litre su tüketip, karpuz yiyoruz, çay içiyoruz. Dışarıyla içeri arasındaki sıcaklık farkı 3-4 kat fazla oluyor. Ama mecbur çalışıyoruz. Ekmek paramız için bu işi yapıyoruz" dedi.

Günde 2-3 defa el ve ayaklarını sıcağa karşı yıkadıklarını ifade eden kadınlardan Hacer Atik, "Buzlu su içiyoruz. 5 litre su tüketiyorum. Bunun yanında çay, ayran içiyorum ve karpuz yiyorum. Dışarıda da hava çok sıcak ama tandırın kendi iç sıcaklığı çok yüksek. Mecburen ekmek paramız için çalışıyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Mensur Işık Fatih Sultan Meral Akşener
Magazin Emrah Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Kavurucu sıcakta tandır ekmeği mesaisi - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 10:41:03. #1.15#
title