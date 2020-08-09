Kavurucu sıcakta sebze hasadı
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Kavurucu sıcakta sebze hasadı

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden olan Erzincan Uluköy'de çoğunluğu kadınlar 40 dereceyi bulan sıcak altında tarlada biber, domates ve patlıcan topluyor.

Kavurucu sıcakta sebze hasadı
09.08.2020 06:26 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:01

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden olan Erzincan Uluköy'de çoğunluğu kadınlar 40 dereceyi bulan sıcak altında tarlada biber, domates ve patlıcan topluyor.

Gün ağarmasının ardından evden çıkarak tarlanın yolunu tutan kadınlar, akşama kadar çalışıyor. Nüfusunun yüzde 85'i sebzecilikle uğraşan Uluköylüler, Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünün sebze ihtiyacını karşılıyor.

Sıcak hava altında yeşilbiber hasadı yapan üreticiler tarladaki fiyatların düşük marketlere ise yüksek yansıdığını söyledi.

Sebzeden istenilen kazancı sağlayamadıklarını ifade eden üreticiler, çözümün yerli tohum ve fidede olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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