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Kavurucu sıcakta karpuz satarak ekmek parasını kazanıyor

Diyarbakır'da kavurucu sıcakta karayolu üzerinde tezgah açan 42 yaşındaki 4 çocuk babası Edip Çınaklı, burada karpuz satarak ekmek parasını kazanıyor.

Kavurucu sıcakta karpuz satarak ekmek parasını kazanıyor
07.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:14

Diyarbakır'da kavurucu sıcakta karayolu üzerinde tezgah açan 42 yaşındaki 4 çocuk babası Edip Çınaklı, burada karpuz satarak ekmek parasını kazanıyor.

Diyarbakır-Silvan karayolu üç yol mevkinde karpuz satan Edip Cınaklı, aşırı sıcaklara rağmen çocuklarının rızkı için sabahın erken saatlerinde tezgahını kuruyor. Gece geç saatlere kadar karayolu başında tezgahını açık tutan Cınaklı, korona virüs ve zor şartlara rağmen müşterilerini düşünerek en iyi karpuz ve kavunu getirip satmaya çalışıyor. Sezonluk olarak çalıştığını belirten Cınaklı, en fazla 5 ay burada tezgah açtığını belirtiyor.

"47 derece sıcak altındayım, para kazanmak zordur"

Korona virüs tedbirlerini alarak 47 derece sıcaklıkta, tozun altında bu işi yaptığını kaydeden Cınaklı, "Çalışmazsak olmaz, Elimden geldiği kadar iyi karpuz getiriyorum. Çünkü çevre yoludur, giden geri gelemez. Bu yüzden kötü mal satmak istemiyorum. 47 derece sıcak altındayım, para kazanmak da zordur. Sabah kalk akşama kadar müşterilerle uğraş, karpuzdur, tezgahı düzelt, ağırdır işimiz yani. Tek kişi çalışıyorum burada, çok zahmetli. Satışlarımız da geçtiğimiz yıl gibi, herhangi bir değişiklik yok. Fiyatlar artış olsa da kazandığımız aynıdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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