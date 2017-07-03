Kavurucu Sıcakta Ekmek Mücadelesi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da, tarım işçileri 45 dereceyi aşan ısıya rağmen, kavurucu güneşin altında işlerini yapmaya çalışıyor.



Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı etkiliyor. Kimi vatandaşlar, park ve bahçe gibi alanlarda vakit geçirirken çocuklar ise süs havuzlarında sıcağa aldırmadan eğleniyor.



Kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ise boğulma tehlikesine rağmen serinlemek için sulama kanallarını tercih ediyor.



GAP ile sulama imkanlarına kavuşan ve bu sayede birçok tarım ürününün yetişmeye başladığı Şanlıurfa'da tarım işçileri ise kavurucu güneşin altında tarlada işlerini yürütüyor.



Şapka takarak güneşten korunmaya çalıştıklarını belirten işçiler, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.



Ovada pamuk işçileri, ürünlerini sularken, domates toplayan kadınlar ise işlerini bir an önce bitirmek için gayret sarf ediyor.



Tarlada sulama yapan Muzaffer Karadağ, Suruç ilçesinden pamuk işi için buraya geldiğini ve iyi bir ürün elde etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.



Sıcak hava nedeniyle zorlandığını anlatan Karadağ, uzun süre bu şekilde çalıştıklarını vurguladı.



Sıcak havadan en çok etkilenen meslek gruplarından inşaat ustaları da 45 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen işlerini yetiştirmeye çalışıyor.



Ustalardan Selim Çetin, inşaat işçiliğinin normalde de zor bir iş olduğunu, sıcak havayla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını ifade etti.