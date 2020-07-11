Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti
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Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti

Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti Sıcak havaların vazgeçilmez içeceği meyan şerbetine ilgi artıyor.

11.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:57

Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti

MALATYA - Sıcak havaların vazgeçilmez içeceği meyan şerbetine ilgi artıyor.

Meyan şerbeti satıcıları, Malatya'nın her köşesinde satılan meyan kökü şerbetinin sağlık açısından da birçok faydasının olduğunu ifade ettiler.

"Meyan kökü şerbetinin sağlığa faydası çok"

Malatya Soykan Meydanında yazın vazgeçilmez içeceği Meyan Kökü Şerbeti yıllardır satan Emrah Bayrak, baba mesleğini sürdürdüğünü belirterek, " Meyan Kökü Şerbetini 10 yıldır satıyorum. Baba mesleğini yapıyordu. Babam, 35 yıldır Meyan Kökü Şerbeti sattı" ifadelerini kullandı.

Meyan Kökü Şerbetinin özellikle insan sağlığına faydasının çok olduğunu aktaran Bayrak, "Midenin dostu. Şeker, tansiyon, idrar yolları rahatsızlığı olanları rahatlatıyor. Böbrek taşına faydası var. Uzmanlar Meyan Kökü Şerbeti tüketin diyor. Sıcaklarda insanları ferahlatıyor ve şifa veriyor. Yaz döneminde özellikle meyan kökü şerbetini satıyoruz. Bardağı 1 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımız evinde de yapabilir. Gnde iki bardak meyan kökü şerbetini içmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Meyan Kökü Şerbetine sahip çıkalım unutmayalım sağlığımız için önemli "

Meyan Kökü Şerbetini satan Barut Sarışır da, 11 yıldan beri Malatya 'da meyan kökü şerbetini sattığını dile getirip, "Atalarımızdan dedelerimizden bize kalan mirastır. Üniversite mezunuyum. Yaz mevsimde burada meyan kökü şerbetini satarak harçlığımı çıkarıyorum. Meyan tamamen doğal bir bitkidir" dedi.

Sarışır, " Meyan Kökü Şerbetinde hiçbir katkı ürün maddesi yoktur. Mide, böbreğe, şekere, kalbe kısaca insan sağlığına faydalı bir üründür. Meyan kökü gittikçe azalıyor. Yeni nesil üretmiyor. Meyan Kökü üretimi yaygınlaştırılmalı. Bizim örf ve adetimiz geleneğimizdir. Buna sahip çıkalım" diyerek, bardağı 1 TL'den sattıklarını kaydetti.

(SD-NA-LO-Y)

Kavurucu sıcakların vazgeçilmezi meyan şerbeti

Kaynak: İHA

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