Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu Bu kanyon doğal güzelliği ile büyülüyor Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu, doğal güzelliği ile büyülüyor.

Kavurucu sıcakların vazgeçilmez adresi Sadağı Kanyonu

Bu kanyon doğal güzelliği ile büyülüyor

BURSA - Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu, doğal güzelliği ile büyülüyor. Yazın sıcağından bunalanlar, kanyonun serinliğinde hayat buluyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı Kanyonuna her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Bilhassa çevre illerdeki vatandaşların ilgi odağı oluyor. Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona vatandaşlar akın ediyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinliyor.

Sadağı Kanyonu Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Son yıllarda sık ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Gerek Bursa'mızdan, gerek çevre illerden gerekse de yurt dışından ciddi ziyaretler oluyor. Salgın döneminde biraz ara verildi. Ama yavaş yavaş yeniden hareketlenmeye başladı" diye konuştu.

Kanyonun bir diğer güzel yanı ise doğal klima görevi görmesi olduğunu ifade eden Başkan Aykurt, "Şehir merkezinde sıcaklık 35-40 dereceleri bulurken, kanyonda bu hava 20 dereceye kadar düşüyor. Belediye bünyesinde kanyonda sabah kahvaltıları ve yöreye uygun yemekler çıkıyor. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı buraya bekliyorum" dedi.

Daha önce gelenin bir daha geldiği parkuru Survivor parkuruna benzeten ziyaretçiler, "Çok hoşumuza gittiği bir bölgeydi. Fırsat bulduk, İstanbul'dan kalkıp buraya geldik. Yeşilliği ile insanı büyülüyor. Bursa'da keşfedilmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Doğa ile iç içe yaşayanların da fotoğraflamak için ilk tercihi Sadağı Kanyonu oluyor.

Kaynak: İHA