Kavurucu sıcaklardan bunalan turistler soluğu plajlarda aldı
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Kavurucu sıcaklardan bunalan turistler soluğu plajlarda aldı

Son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için soluğu plajlarda aldı.

Kavurucu sıcaklardan bunalan turistler soluğu plajlarda aldı
09.09.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:08

Son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için soluğu plajlarda aldı.

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihin en sıcak eylül ayının yaşandığı Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30.2, nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü ilçede tatilciler denize girdi. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

"Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz"

Eşiyle beraber Rusya'dan Alanya'ya tatile gelen Nesterevo Natalia, burada tatil yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Natalia, "Alanya çok misafirperver bir şehir, buraya birkaç kez geldik. Burada her şey güzel, korona virüs tedbirlerine dikkat ediyor. Maske ve hijyen kurallarına eksiksiz uyuluyor. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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