Kavurucu Sıcaklarda Uyku Rahatlığı İçin Hacamat

- Kavurucu sıcaklarda uyku rahatlığı için hacamat



BURSA - Peygamber Efendimiz tarafından uygulanan ve yıllardan bu yana sünnet olarak uygulanan Hacamat tedavisi, yazın kavuran sıcaklarında rahat uyku uyumayı sağlıyor. Uzmanlar, hacamat tedavisiyle vücuttan atılan toksit maddeler nedeniyle hastaların rahat uyku uyuduklarını söyledi.

İnegöl Devlet Hastanesi Hacamat ve Akupunktur Polikliniği sorumlusu Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Hüseyin Avni Çöl, sağlık bakanlığı onaylı poliklinikte hijyenik şartlarda hacamat uygulamasının ağrısız ve sızısız şekilde yapıldığını ifade ederek, genellikle mevsim geçişlerinde uygulanan hacamatın kavurucu sıcaklarda da hastalara büyük rahatlık sağladığını, rahat uykunun yanı sıra uyku düzeni sağladığını belirtti.

Peygamber efendimiz hastalandığında bu uygulamayı hemen yaptırıyormuş

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Hüseyin Avni Çöl, "Hacamat binlerce yıldan bu yana uygulanan bir tedavi yöntemi. İslam tıbbında uygulanan hacamat daha başka bir özellikle kazanıyor. Peygamber efendimiz özellikle bunu her yıl mevsim geçişlerinde uygulamayı tercih etmiş, önermiş. Aslında iki şekilde hacamat uygulaması yapılıyor. Birincisi sünnet uygulaması, kurallar çok katı. Belirli Günler ve belli bir saat ile belli bir diyeti var. Uygulanması gereken fiziksel aktiviteler var. Ancak hastalık için olanda bu uygulamaları biraz daha esnetebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki peygamber efendimiz hastalandığında bu uygulamayı hemen yaptırıyormuş." Dedi.

Hijyenik şartlar

Hacamatın hijyenik şartları taşıyan ortamda yapılması gerektiğinin altını çizen Çöl, "Hastanın tahlillerinde bir sıkıntı yoksa Devlet Hastanemizde bulunan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış polikliniğimizde hacamat uygulamasını yapıyoruz. Tekrarlayan uygulamalar yapılabiliyor. Aynı bölgeye tekrar uygulama yapmak için bir ay gibi bir süre beklenmesi gerekiyor. Hacamatın, hijyenik ortamda eğitimli kişi tarafından yapılması çok önemli. İnegöl Devlet Hastanemiz, Bursa'da kamu hastaneleri içerisinde hacamat uygulamasını ilk başlatan hastanedir." Diye kohuştu.

Ağrısız ve sızısız uygulama

Hacamatın ağrısız ve sızısız bir tedavi yöntemi olduğunu aktaran Çöl, "Cilt temizliği yapıldıktan sonra hacamat uygulanacak noktalar bisturi ile kesiliyor. Dışarıda sağlık bakanlığı olmayan alanlarda jilet ile kesiliyormuş, bu sağlıklı bir şey değil. Ağrısız ve sısızıs bir uygulamadır. Kesilen noktaların kapatılması gerekmiyor. Çünkü vücut bu durumu kendi kendine kontrol altına alıyor. Yaranın en iyi örtüsü yaranın kendi kabuğudur mantığı ile hareket ediliyor." Şeklinde konuştu.

Her yaştan insan yaptıramaz

Her yaştan insan yaptırabilir mi? Sorusunun sorulması üzerine Çöl, "Alternatif ve geleneksel tıp uygulamalarının tamamı, kişinin iyileşme mekanizmasını harekete geçirdiği için belli bir yaş sınırı elbetteki var. Bu mekanizmanın aktif bir şekilde çalışıyor olması gerekir. yaş sınırı olarak genellikle 60 yaş veya 65 yaş altındakilere hacamat uygulaması yapılabilir. Afganistan, Hindistan gibi ülkelerde çok küçük yaşta uygulandığı da görülüyor. Ülkemizde böyle bir uygulama tasvip edilmiyor. Bizde uygulamıyoruz. Başvuruları, Fizik tedavi merkezimizden yapıyoruz." dedi.

Hamileler dikkat

Çöl, Hacamatın çok ileri yaş ve çok küçük yaştaki çocukların yanısıra, hamileler, kan sulandırıcı kullananlar, vücudunda iltihap olan, cilt hastalığı olan, kansızlık, açık yarası olan hastalarda uygulanmamasının gerektiğini ifade etti.

Rahat uyku

Hacamatın uykuya olumlu etki yaptığını ifade eden Çöl, "Vücudun bağ dokusundaki toksit yük azaldığı için uyku kalitesini de artırır, rahat bir uyku sağlar. Sıcak havalarda, rahat uyku için hacamat önerilir." Şeklinde konuştu.