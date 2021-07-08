Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor
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Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor

Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzu, kavurucu yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzu, kavurucu yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar modern ve hijyenik hizmetin sunulduğu havuzun keyfini çıkarıyor.

Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzu, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan yüzme havuzuna hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun hijyenik ve temiz koşullarda hizmet verilen havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de yüzme

dersleri veriliyor. Havuzda yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunuluyor. Yüzme havuzunda, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzu vatandaşların serinleme adresi oluyor. Havuzu kullanmak isteyen vatandaşlar 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerinin olimpik yüzme havuzuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sıcak havalarda bunalan vatandaşlarımız havuzumuzun keyfini çıkarıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu havuzumuzda bu sıcak havalarda serinleme imkanı buluyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor
Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor
Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor
Kavurucu sıcaklarda havuzlar imdada yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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