Kavurucu sıcaklarda doğal serinlik Kavurucu sıcaklarda doğal serinlik Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelaleye girerek serinliyor.

Kavurucu sıcaklarda doğal serinlik

TOKAT - Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelaleye girerek serinliyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyü sınırları içerisinde bulunan şelale doğal güzelliğinin yanı sıra serinletici özelliği ile ilgi görüyor. Yaz ayının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için şelaleye akın ediyor. İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ocaklı şelalesine gelenler piknik yapmanın yanı sıra şelalede güzel dakikalar geçirme fırsatı buluyor. 24 metre yüksekten dökülen şelalenin altına girenler yazın ortasında serinlemenin keyfini yaşıyor. Kimi vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek doğal güzelliği sosyal medya hesaplarında paylaşmayı tercih ediyor. Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şelalede serinleyenler piknik alanlarında dinlenme fırsatı buluyor.

Manzarayı ölümsüzleştiren doğa tutkunlarından Sümeyye Akçomak, kavurucu sıcaklara rağmen şelalenin bulunduğu alanın oldukça serin olduğunu ifade ederek, "Hava bugün Tokat'ta 40 derece, çok sıcak bir yerden buraya geldik. Ama burası çok ferah, beğendik. Serinlemek isteyenlere tavsiye ederiz" dedi.

Kaynak: İHA